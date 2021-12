Wallyson é vetado do jogo contra o Cruzeiro

O atacante Wallyson, do Bahia, está fora do jogo contra o Cruzeiro neste domingo, 1º, às 16h (horário de Salvador), no estádio do Mineirão.

Apesar de o médico tricolor, Luiz Sapucaia, ter dito na quinta-feira, 28, que Wallyson tinha apenas uma pequena contusão decorrente de uma pancada e que não devia ser problema, nesta sexta, 29, outro médico do quadro do Bahia, Márcio Santana, acabou vetando sua presença após uma conversa com o técnico Cristóvão Borges.

Como o treinador do Esquadrão fez treinos fechados durante a semana, não há indícios de quem será o substituto de Wallyson na partida de domingo. Além de Wallyson, outro desfalque será o do zagueiro Lucas Fonseca, que está com uma lesão na coxa direita.

No treino desta sexta, Cristóvão comandou uma atividade técnica e trabalhou finalizações. À tarde, o grupo viaja para Belo Horizonte, onde faz o último treino antes do jogo no Mineirão.

adblock ativo