Wallyson é poupado, mas enfrenta Atlético-MG na quarta

Com um cansaço muscular, o atacante Wallyson acabou não participando do treino com bola do Bahia nesta terça-feira, 13, no Fazendão, o último do tricolor baiano antes da partida desta quarta-feira, 14, às 19h30, no Mineirão, contra o Atlético-MG.

Mesmo assim, o atacante está confirmado no jogo válido pela 14ª rodada da Série A. Na atividade tática no Fazendão, Talisca foi escalado na vaga de Wallyson.

O desfalque certo contra o Atlético é o zagueiro Titi, expulso na derrota por 3 a 0 para o Grêmio. Seu substituto será Lucas Fonseca.

Com isso, o time que deve começar o jogo será formado por: Marcelo Lomba; Madson, Rafael Donato, Lucas Fonseca e Raul; Fahel, Rafael Miranda, Hélder e Talisca; Marquinhos e Fernandão.

A partida entre Atlético-MG e Bahia terá cobertura do lance a lance pelo site de A TARDE.

