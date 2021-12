O governador ad Bahia, Jaques Wagner, aderiu ao movimento "Bahia da Torcida", que pede democratização do clube. Wagner, que é torcedor do Esquadrão, gravou depoimento em um vídeo, onde diz que o time "não pode ser patrimônio de uma família" e que é preciso que, definitivamente, o time adote a democracia e aceite a participação dos torcedores nas grandes decisões do clube.

"Sou parte dessa nação de 6 milhões de torcedores que alegra e enfeita todos os estádios. Todo mundo se impressiona com a nossa torcida. Mesmo quando o time não está muito bem, a torcida aparace para dar apoio", diz o governador no vídeo.

"O movimento "Bahia da Torcida" chega em boa hora. Nós queremos democracia. Nós queremos torcida no estádio, mas torcida sentada no Conselho do Bahia", completa.

"Bahia e Alegria combinam com democracia", finaliza o governador.

Veja o vídeo do governador:

Da Redação Wagner diz que Bahia não pode ser patrimônio de uma família

