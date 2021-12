"Vou fechar a boca", diz Obina na apresentação no Bahia

Baiano da ilha de Itaparica, o atacante Obina foi apresentado oficialmente como novo contratado do Bahia para a temporada 2013, com a missão de melhorar o desempenho do ataque tricolor, o pior (ao lado da Ponte Preta e do Atlético-GO) da Série A em 2012.

Sem treinar desde o final do Brasileirão, quando acabou rebaixado no Palmeiras, Obina admite que está muito longe de sua forma ideal, mas promete até mesmo 'fechar a boca' para poder estrear o quanto antes no tricolor baiano.

"Tive umas férias mais longas. Tive que ir até a China também. Estou muito atrás do meu ideal, mas prometo fazer o meu melhor a cada treino. São quase dois meses parado, é lógico que você ganha (peso), ainda mais por minha tendência. É claro que eu gosto de acarajé, como todo baiano, mas não é para tanto. Sei dosar. Vou fechar a boca".

Sonho do pai - O retorno de Obina ao futebol baiano, após ter começado a carreira no Vitória, acabou agradando bastante a um familiar do atacante: o seu pai Manoel, mais conhecido como 'seu caneco', que é torcedor fanático do Esquadrão.

"Meu pai é muito Bahia. Muito, muito mesmo. Tanto que zoavam o meu pai, que eu já tinha jogado em tantos clubes e não jogava no Bahia. Ele sempre dizia: 'quero ver quando você vai realizar o meu sonho'. Então, se eu puder dar felicidade para o meu pai, eu vou dar. Isso pesou. Quando eu jogava contra o Bahia, ele dizia: 'se você fizer dois gols, vou torcer pro Bahia vencer por 3 a 2'. Agora ele diz que eu realizei o seu sonho. Tenho que honrar minha família e meu pai".

