"Vou buscar o meu espaço", diz Jonas, sobre disputa no time do Bahia

Contratado há quase um mês, o volante Jonas, de 29 anos, foi apresentado pelo Bahia, na tarde desta segunda-feira, 5, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila. Retornando ao futebol brasileiro após dois anos atuando no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o jogador citou as principais diferenças entre os países no que se refere ao esporte e revelou quais são suas condições físicas, depois de 1 ano parado.

“É um pouco diferente do futebol de lá. Eles não trabalham na mesma intensidade que aqui no Brasil, mas sabemos que aqui é jogo em cima de jogo, então o preparo é mais eficiente que lá. Treinava só um período, à noite, aqui são dois. Estou muito feliz pela minha parte física. Acho que não vou sentir muito, porque estou evoluindo bem, e acho que estou bem preparado para atuar, vai depender do professor. Se ele me botar, vou com tudo para dar o meu melhor em campo”, afirmou.

Regularizado também nesta segunda, após aparecer no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o volante chega para um dos setores de maior concorrência no time. Analisando positivamente a disputa, ele comentou sobre a competição interna entre os companheiros por uma vaga no time titular.

“A disputa é boa. É sempre bom quando se tem grandes jogadores, jogadores de qualidade, que propõe uma disputa muito legal. Estou preparado. Vou buscar meu espaço para fazer um grande trabalho e conseguir os triunfos”, garantiu.

Por fim, o jogador falou sobre os seus atributos e disse o que a torcida tricolor pode esperar dele com as cores do Esquadrão. “Vou agregar bastante. Pode esperar muita dedicação, raça, não tem bola perdida comigo. Empenho dentro de campo. Vou dar o meu melhor para ajudar os meus companheiros para conquistar os triunfos e os resultados positivos”.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo