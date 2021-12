Voltando de suspensão, Renê Jr. acredita em volta por cima no Brasileirão

Semana ‘cheia’ para trabalho. Será a primeira de Jorginho desde que assumiu o comando técnico do Bahia, no dia 1º de junho. De lá para cá, foram sete partidas no esquema ‘quarta-domingo’. Apesar do desfalque do zagueiro Lucas Fonseca, suspenso, o treinador terá um reforço de peso para o jogo contra o rival Vitória, no domingo, 2, às 16h, no Barradão, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Trata-se do volante Renê Jr., que cumpriu suspensão no último jogo, por expulsão contra o Corinthians. Mesmo com o clube na zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos ganhos, Renê é otimista e acredita na volta por cima do Esquadrão na competição. “Bahia é time grande, não merece estar nessa situação. A gente vai brigar do meio para cima da tabela. Este ano a gente vai fazer história, até pelo grupo que a gente tem”, enfatizou.

Regenerativo

Na reapresentação do time, nesta terça-feira, 27, o treinador liberou os titulares, que fizeram apenas uma atividade regenerativa – a exceção foi o goleiro Jean, que fez uma trabalho com o preparador de goleiros do time. Já os reservas foram a campo e participaram de uma atividade física-técnica com bola.

Os lesionados Edson e Wellington Silva ficaram no departamento médico, enquanto que o zagueiro Jackson e o atacante Hernane – que não joga desde o jogo de ida da final do Nordestão, contra o Vitória (ele sofreu uma fratura na tíbia) – fizeram treino leve de musculação na academia. O Bahia volta a treinar nesta quarta, 28, em dois períodos, no Fazendão.

adblock ativo