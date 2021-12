Volta de Rômulo é aposta do Bahia contra o Campinense

Se o desempenho do Tricolor nos dois amistosos da pré-temporada animaram a torcida, ficou muito aquém das boas expectativas o que se viu na estreia 'para valer' em 2015, no último domingo, 1º, na derrota por 2 a 0 para o Vitória da Conquista.

Mas a chance de convencer e espantar qualquer dúvida sobre o trabalho do técnico Sérgio Soares está num possível triunfo no primeiro jogo oficial do Esquadrão na Fonte Nova em 2015, e por um torneio diferente. Nesta quarta, 4, às 19h (horário da Bahia), o Esquadrão recebe o paraibano Campinense, na Fonte Nova, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste.

A mudança de postura tão aguardada pode vir da entrada de um garoto, justamente o destaque nos jogos da pré-temporada. Como Tchô está suspenso pelos próximos três jogos do Nordestão - por causa de uma punição recebida no ano passado, quando atuava pelo América-MG - Rômulo vai compor o meio-campo na competição regional.

O prata da casa fez um dos gols no triunfo por 3 a 2 sobre o pentacampeão ucraniano Shakhtar Donetsk, no primeiro teste do time. Ele voltou a marcar na vitória de 3 a 0 sobre o Bahia de Feira em jogo-treino. Em ambos, foi titular.

Soares, porém, tirou Rômulo da escalação contra o Conquista a fim de promover o retorno do volante Bruno Paulista, que havia ficado de fora do segundo amistoso devido a uma lesão. O meia só entrou no início do segundo tempo, exatamente na vaga de Tchô, quando o adversário já vencia por 2 a 0 em casa.

Apesar do pouco tempo em campo, o treinador rasgou elogios: "Gostei muito da movimentação do Rômulo. O time teve mais metida de bola, chegou mais na área. É disso que a gente precisa".

Ele garantiu que mudará a equipe hoje. "Ainda estamos ajeitando o time, e é no decorrer dos jogos que a gente vai ter a noção exata do que precisa", completou.

Mais mudanças

A volta de Rômulo não deve ser a única novidade do Bahia para enfrentar o Campinense. A dúvida principal está nas laterais do campo. Titulares no último jogo, Railan, na direita, e Raul, na esquerda, foram expulsos contra o Vitória da Conquista, e o técnico já pode testar os substitutos para o duelo com o Jacobina, no sábado.

O novato lateral direito Tony, que entrou no intervalo diante do Bode e agradou ao técnico, deve iniciar a partida. Na esquerda, Raul deve ser mantido, pois a única outra opção no elenco é o garoto Carlos, recém-promovido das categorias de base.

O treino de desta terça, que definiu os titulares, teve portões fechados para a imprensa. Por isso, a equipe é uma incógnita. Reforços como o atacante Léo Gamalho e o zagueiro Thales, que priorizavam a preparação física, podem estrear. Assim como Maxi Biancucchi, que volta de lesão num joelho.

