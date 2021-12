Volta de Maxi e Kieza gera 'dor de cabeça' para Soares

Se tudo der certo para o Tricolor, Sérgio Soares pode ter amanhã, na véspera de enfrentar o Paraná pela 4º rodada da Série B, na Fonte Nova, aquela 'dor de cabeça' que todo técnico gostaria de ter.



Afinal, com os possíveis retornos de Kieza e Maxi Biancucchi, o ataque do Bahia ficará com quatro postulantes para três vagas. Além do K9 e do argentino, o comandante terá como opções Léo Gamalho e Zé Roberto, dupla que vem 'segurando as pontas' do time.



Desde a partida com o América-MG, no dia 9 de maio, quando a dupla titular se desfez após Kieza se machucar, Léo Gamalho marcou dois gols e deu duas assistências em três jogos. Zé, por sua vez, marcou duas vezes e deu um passe para gol em cinco partidas.



Beneficiado pela assistência de Zé, o lateral esquerdo Marlon, que estreou no sábado balançando as redes no 3 a 0 sobre o CRB, mesmo ainda não tendo jogado com a dupla titular, comentou o provável retorno dela.



"São grandes jogadores e esperamos muito deles nesta Série B. Com Kieza e Maxi de volta, a gente só tem que ficar feliz, porque sabemos que, quando os dois entrarem, vão nos ajudar a fazer gols".



Expectativa

Kieza e Maxi voltaram a treinar com bola ontem à tarde. Ambos participaram de uma atividade técnica comandada por Sérgio Soares. Kieza saiu mais cedo para fazer um treino físico à parte e depois tratamento com gelo. Já o argentino participou de todo o trabalho.



No treino, Soares dividiu o elenco em três equipes de 10 atletas que se revezaram em mini-confrontos em campo reduzido. Em uma delas, montou o provável time titular para sexta, só faltando o substituto de Souza, suspenso pela expulsão contra o CRB. Os outros jogadores eram os mesmos que venceram o time alagoano.



Maxi e Kieza têm mais dois treinos - hoje na Fonte Nova e amanhã no Fazendão - para ficarem aptos a jogar. A tendência é que o argentino comece como titular e o camisa 9 vá para o banco.



Nesse caso, Maxi entraria na vaga de Souza e Rômulo se manteria na equipe, formando o meio-campo ao lado de Pittoni e Tiago Real. Zé e Gamalho completariam o ataque.



Maxi Biancucchi ficou de fora das duas últimas partidas por dores na coxa direita. O exame de imagem, porém, não acusou lesão.



Já Kieza sofreu um estiramento de grau 2 na coxa direita no jogo contra o América-MG. A previsão inicial era que ele voltasse somente contra o Ceará, na 7ª rodada. Devido à rápida recuperação, elogiada pelo departamento médico do clube, seu retorno ao time pode ser antecipado em três partidas pela Série B.

