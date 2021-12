Volta de Kieza é esperança para melhorar baixa média de gols

Dono do segundo pior ataque da Série A, com 25 gols em 31 rodadas - supera apenas o Sport, 22 gols -, o Tricolor ganhou um retorno importante para o duelo contra o Palmeiras, domingo, às 19h (da Bahia), na Fonte Nova.

O atacante Kieza está novamente à disposição do técnico Gilson Kleina, após se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo no segundo jogo da Sul-Americana, contra o César Vallejo, que o deixou afastado de três jogos (contra São Paulo, Atlético-MG e Internacional).

O retorno é comemorado não apenas pelo comandante tricolor, mas também pela torcida. A afirmação não é à toa. Basta analisar os números para se ter uma ideia do quão representativo é Kieza ao time na Série A. Dos nove atacantes à disposição de Kleina, K9 é, até agora, o mais eficaz.

Em 1.348 minutos, ou 15 partidas jogadas (em duas substituído), o atacante fez cinco gols, marca que lhe rende o posto de artilheiro do time e 8º no âmbito geral da competição.

Os tentos anotados pelo jogador, de 28 anos, representam nada menos que 20% do total (25) feito até então pelo Bahia, após 31 rodadas do Campeonato Brasileiro. Porém, nem tudo são flores.

Jejum

Apesar dos números positivos, a última vez que Kieza balançou as redes foi na derrota por 2 a 1 para o Vitória, no clássico Ba-Vi, válido pela 23ª rodada. Desde então, Kieza passou em branco em seis jogos (quatro pela Série A e dois na Sul-Americana).

"Sempre procuro ajudar a equipe da melhor forma possível, com ou sem gols. O importante é sempre estar vencendo. Mas estou com saudades de fazer gols, até por que atacante vive de gol", confessa.

Além da vontade pessoal de findar com o jejum, Kieza terá diante do Palmeiras uma curiosa coincidência a seu favor. Foi justamente contra o Alviverde - dono da pior defesa do certame, 47 gols sofridos -, que o atacante, de 28 anos, marcou seu primeiro gol com o manto azul, vermelho e branco.

Após passe açucarado do lateral esquerdo Pará, Kieza estufou as redes e deu números finais à partida que acabou em 1 a 1, no Pacaembu, pela 13ª rodada da Série A.

"Espero que domingo, se Deus quiser, o Bahia possa sair com a vitória e, eu também, com a ajuda de Deus e meus companheiros, fazer o gol e sair dessa seca. Já tem um tempinho que não faço", ressalta o atacante, que ainda garante estar totalmente recuperado e pronto para atuar.

"Foi difícil ficar afastado, mas o tornozelo está 100%. Fizemos um forte tratamento, estou preparado e pronto para voltar e ajudar o Bahia", afirma.

Kieza também comentou sobre a concentração que o Bahia faz para a partida desde a última quarta-feira - 28 jogadores e comissão técnica estão hospedados no Tivoli Eco Resort, hotel cinco estrelas, na Praia do Forte, que abrigou a Croácia durante a Copa do Mundo. "Vamos nos unir mais, e nessas horas precisamos ter força para tirar o Bahia desta situação".

adblock ativo