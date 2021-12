Volante Wilson Pittoni acerta com o Olímpia

O volante paraguaio, cujo contrato com o Bahia termina no final desse ano, já tem um novo clube. Ele acertou por dois anos com o Olimpia, da sua terra natal, onde jogou antes do Tricolor e ficou emprestado por seis meses no ano passado. Lá, ele vai disputar a Copa Libertadores 2016.

Mesmo depois de se sentir 'humilhado' pelo Bahia, Wilson Pittoni, de 30 anos, queria permanecer no Fazendão. O desejo, porém, não foi suficiente para o volante seguir no tricolor baiano.

