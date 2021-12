Volante tricolor sofre lesão no menisco

O volante Yuri, do Esporte Clube Bahia, sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O jogador passará por uma artroscopia nesta quarta-feira, 16, e iniciará a recuperação já a partir de quinta-feira, 17.

O time não deu um prazo para o retorno do meia. De acordo com a assessoria, a volta aos gramados dependerá do quadro evolutivo do jogador. O Bahia irá estreia na temporada nesta quarta, contra o CRB, na Fonte Nova.

adblock ativo