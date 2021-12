Volante Pittoni é emprestado; Bahia adia decisão do técnico

Apesar de não ter sido feito anúncio oficial pelo Bahia, o meia Pittoni jogará mesmo pelo Olimpia, do Paraguai, até o final desta temporada. O jogador, que tem contrato com o Esquadrão até o final de 2015, volta ao seu país de origem depois de realizar 23 partidas e fazer dois gols com a camisa tricolor.

Após o empréstimo, Pittoni tem compromisso de retorno ao Bahia. Em postagem no Twitter, ele falou sobre o assunto: "Peço que a torcida apoie o time, pois é preciso de todos neste momento. Obrigado. Nos veremos de novo no ano que vem".

O meio-campista ainda agradeceu aos colegas de clube pelo tratamento recebido desde sua chegada, em janeiro de 2014, e aos torcedores por depositar nele "carinho e confiança".

Quem também está prestes a dizer adeus é o goleiro Omar, revelado nas categorias de base do clube. A despedida deste, no entanto, pode ser definitiva. O jogador tem propostas do futebol português para compra ou empréstimo e a informação extra-oficial é que sua saída será anunciada nos próximos dias.

Contactado pela reportagem, o jogador confirmou que o adeus está próximo, mas preferiu não se estender na entrevista. Segundo ele, o Bahia pediu-lhe discrição pelo fato de as negociações ainda estarem em andamento.

Omar, que perdeu espaço em 2014 após contusão, destacou-se como um reserva eficiente sempre que solicitado. De 2010 a 2013, ele disputou 50 partidas pelo Tricolor.

Novela tricolor

Depois de reunião na tarde desta terça, a diretoria do Esquadrão decidiu que baterá o martelo sobre quem será o novo treinador do time nesta quarta pela manhã. As opções seguem sendo manter Charles ou contratar Gilson Kleina

