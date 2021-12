Volante Nilton recebe sondagem de time alagoano

Apesar de não conseguir se firmar no time titular, o volante Nilton despertou o interesse de outro clube na Série A do Brasileirão. O atleta recebeu sondagem do CSA e, em breve, pode deixar o Fazendão.

A informação foi confirmada pela empresária e esposa do jogador, Karin Lopes, ao Portal A TARDE. "Ainda não há nada oficial. Mas existe sim um interesse".

O jogador de 32 anos tem contrato com o Esquadrão até o final do ano. Desde que chegou ao Tricolor, em dezembro de 2017, Nilton teve muitas dificuldades em obter uma sequência entre os 11 titulares.

Com a camisa do Bahia, o atleta fez 28 partidas e marcou apenas dois gols. Nesta temporada, o jogador entrou em campo apenas sete vezes e balançou a rede em uma oportunidade, na partida contra o Vitória da Conquista, pelo Baianão.

