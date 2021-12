Volante Matheus Galdezani é regularizado e pode estrear pelo Bahia

Um dos reforços do Bahia para a temporada, o volante Matheus Galdezani, de 29 anos, apareceu no Boletim Informativo Diário (Bid) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta quarta-feira, 24, e está regularizado pelo Tricolor.

Adquirido junto ao Coritiba, por empréstimo até o fim do ano, o jogador, que atuou em 30 partidas em 2020 pelo time paranaense, está apto para jogar, e pode ser opção para Dado Cavalcanti no duelo do próximo domingo, 28, contra o Altos-PI, às 16h, no estádio de Pituaçu, pela Copa do Nordeste.

Revelado pelo Desportivo Brasil-SP, o jogador possui passagens por diversos clubes do Brasil, como; CRB-AL, Internacional, Atlético-MG, Sport, e Juventude-RS.

adblock ativo