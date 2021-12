Volante Juninho visita crianças com câncer e distribui presentes

O volante Juninho, que ainda está em Salvador para tratar de lesão, visitou nesta sexta-feira, 2, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gaac) e presenteou as crianças e adolescentes com brindes do Bahia.

Além disso, Juninho aproveitou a oportunidade para conhecer o trabalho realizado pelo Gaac. O jogador foi um dos destaques do Tricolor na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano.

