Volante Juninho renova com o Bahia até o final de 2018

Principal destaque do Bahia no ano passado, o volante Juninho renovou com o Bahia até o fim de 2018. O antigo contrato do atleta de 30 anos terminaria ao final desta temporada. O novo vínculo ainda tem possibilidade de renovação até 2019.

“Estou muito feliz com a renovação de contrato com o Bahia. Fiz uma excelente temporada ano passado e minha intenção sempre foi continuar aqui. A torcida tricolor tem um carinho especial por mim e espero retribuir com muita determinação”, disse o atleta, que participa normalmente da pré-temporada.

adblock ativo