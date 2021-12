Volante Juninho leiloa chuteira para ajudar instituição de caridade

O volante Juninho vai leiloar a chuteira com que jogou o Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. A renda do leilão será revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce, localizado no largo de Roma, em Salvador. O Bahia vai divulgar o vencedor no 21 de dezembro, por meio de seu site e de suas redes sociais.

A chuteira teve muitas histórias na Série B: contra o Goiás, o jogador Tricolor fez um gol Olímpico com ela, jogando na Arena Fonte Nova. Quando se contundiu, o também volante Luiz Antonio calçou a chuteira e fez um golaço de fora da área, contra o Bragantino, também na Fonte.

Para participar, é preciso entrar no site da Bazarsports.com. Quem der o maior lance, leva o material esportivo.

