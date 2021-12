Volante Juninho ainda não tem previsão de retorno

Com uma torção no tornozelo esquerdo, o volante Juninho já está vetado do duelo contra o Luverdense, no sábado, 12.

Juninho ficará na capital baiana realizando mais exames de imagem e não tem previsão de retorno ao time.

Para a viagem, a diretoria fretou um voo direto para a cidade de Sorriso, a 60 km de Lucas do Rio Verde. A equipe embarca nesta quinta-feira, 10, às 11h.

Mais de 20 mil ingressos

Até a noite desta quarta, 9, quase 21 mil ingressos já haviam sido garantidos para o duelo do Tricolor com o Bragantino, no sábado que vem, na Fonte

adblock ativo