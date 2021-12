Volante Hélder é emprestado para o Coritiba

Desde 2009 no Bahia, o volante Hélder foi emprestado nesta sexta-feira, 30, para o Coritiba. O jogador já fez exames médicos na equipe paranaense, onde ficará até o final de dezembro deste ano.

A diretoria tricolor informa que esta negociação dá seguimento à reestruturação orçamentária do grupo e promoverá a subida do meio-campista Lenine ao elenco principal.

Hélder, que veio do Votoraty, do interior de São Paulo, foi um dos grandes destaques na campanha do acesso à Série A, em 2010.

