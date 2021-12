Volante Gregore desfalca o Bahia por até 45 dias

Peça fundamental do esquema do técnico Enderson Moreira, o volante Gregore, que lesionou o ligamento colateral medial do joelho direito, desfalcará o Bahia por até 45 dias. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 11, pelo médico do clube, Luiz Sapucaia.

Em entrevista a uma emissora de rádio local, Sapucaia falou sobre a gravidade da lesão sofrida pelo atleta, mas afirmou que não necessário passar por cirurgia.

"Sabemos que é uma lesão que demora mais. A gente optou pelo tratamento conservador, não tem indicação de cirurgia. Imaginamos que a recuperação do ligamento leve em torno de 30, 40, 45, no máximo. Lembrando que essas lesões podem evoluir para mais ou para menos. O atleta está imobilizado, na fisioterapia. Em 10 ou 15 dias a gente deve retirar essa imobilização", afirmou o médico.

