Volante Flávio evita lamentar empate na Arena Fonte Nova

No domingo, 15, o Bahia perdeu uma grande oportunidade de terminar o primeiro turno do Brasileirão no G-6, grupo que garante vaga na Libertadores de 2020. O resultado em 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, fez o Tricolor estacionar na tabela de classificação com 31 pontos. Após o jogo, em entrevista coletiva, o volante Flávio analisou o empate, o terceiro nos últimos cinco jogos em casa.

"A equipe do Fortaleza é uma equipe bem trabalhada pelo Zé Ricardo. Veio aqui e dificultou o jogo para a gente. Cria-se muita atmosfera pela posição das duas equipes na tabela, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Acabamos tomando gol em um contra-ataque deles, mas conseguimos empatar logo em seguida. No segundo tempo todo, a gente esteve em cima do Fortaleza, tentando martelar a equipe deles, chutando em gol, criando oportunidades. Infelizmente, a gente não conseguiu".

Mesmo sem conseguir o triunfo, o resultado foi o suficiente para o Bahia alcançar a marca de nove partidas em sequência invictas no Brasileirão. Para Flávio, não existe motivo para lamentar o resultado."Temos que valorizar esse ponto. Não é porque estamos jogando em casa que vamos ganhar de todo mundo. Não deu para ganhar, não perde, tenho certeza que esse ponto vai fazer diferença lá na frente".

Questionado sobre a dificuldade apresentada pelo Bahia quando enfrenta equipes da parte de baixo da tabela, Flávio pediu paciência e disse que o importante é somar pontos.

"Quando a gente joga em casa, temos que propor o jogo, ir para cima do adversário. A gente sabe que é difícil. Não é por jogar em casa que vamos bater em todo mundo. Lutamos para ganhar o jogo, para conquistar o triunfo, mas não deu. É ter paciência, tranquilidade. Não está tudo ruim, muito pelo contrário, a gente vem em uma sequência muito boa de triunfos. O mais importante é estar sempre somando pontos", concluiu.

