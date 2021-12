Volante Elton prega atenção em reencontro com Sampaio Corrêa

De volta ao time titular do Bahia, o volante Elton está otimista para o duelo decisivo contra o Sampaio Corrêa, neste sábado, 30, na Arena Castelão, no Maranhão, pela última rodada da Copa do Nordeste. No entanto, mesmo com a confiança em alta, o jogador prega atenção total.

"Estamos em uma crescente muito boa, mas sabemos que ainda não ganhamos nada. Queremos nos classificar na Copa do Nordeste e chegar a final do Baianão e ser campeões, que é o mais importante", disse o jogador.

Após perder o início da temporada, depois de se recuperar de lesão na coxa, o atleta retornou à equipe e se tornou peça fundamental no sistema de marcação do Tricolor, que vive boa fase, sem sofrer gols nos últimos embates.

"As primeiras partidas foram as piores. Fiquei quase 60 dias sem jogar, e quando voltei, peguei essa sequência de quatro jogos sem sair. Mas é para isso que a gente se cuida no dia a dia e se dedica nos treinos".

Fora da zona de classificação, o Bahia busca fora de casa a classificação às quartas de final do Nordestão. A situação do Esquadrão na tabela é bastante delicada. No entanto, Élton diz acreditar na vaga à próxima fase..

"Estamos procurando fazer a nossa parte. Não adianta ficar pensando em outros jogos e esquecer do nosso. Temos que focar no Sampaio Corrêa. Tenho certeza que, pelo menos, um resultado será a nosso favor", garantiu.

O torcedor tricolor não tem boas lembranças do Sampaio Correia. Na decisão do torneio em 2018, o time maranhense se sagrou campeã inédita da competição em plena na Arena Fonte Nova.

"Não tem como não lembrar do ano passado. Ainda mais por ter sido algo em nossa casa, onde todos achavam que iriamos erguer a taça. No entanto, estamos em 2019 e o clima é outro, mas creio que será um grande jogo", concluiu o volante.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

