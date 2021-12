Volante Elton curte momento artilheiro no Bahia

No início da temporada, as duas vagas de volante pareciam ser as mais disputadas do time titular do Bahia. Uma, pela antiguidade, pertencia a Edson; a outra, pelo nome, tendia a ser de Nilton, jogador com passagens por Vasco, Cruzeiro e Inter. Quatro meses depois, porém, Gregore — adquirido em definitivo pelo tricolor nesta sexta-feira, 25 — e Elton parecem indiscutíveis. E este último tem consolidado o bom momento com gols: marcou uma vez na fase de grupos do Baiano, decidiu o Ba-Vi do título estadual e garantiu mais um na goleada contra o Blooming, pela Copa Sul-Americana, na última quarta.

A marca já coloca, ainda em maio, a temporada 2018 como a mais goleadora da carreira do meio-campista, junto com 2012 e 2013. Em entrevista coletiva, nesta sexta, Elton declarou que, embora esteja satisfeito com seu desempenho, não minimiza os períodos em que foi menos 'artilheiro'. “Às vezes, a gente trabalha, trabalha e a bola não entra. Nos outros anos, trabalhei bastante duro e marquei poucos gols. No começo dessa temporada, eu já cheguei a três, então estou muito feliz com o momento. A cada jogo estou dando meu máximo”.

A discrepância entre o desempenho do Bahia em copas — na qual marcou sete gols e não levou nenhum nos últimos dois jogos — e no Brasileiro, em que fez só um ponto nos últimos jogos, também foi analisada pelo volante.

“Na Série A, é dificuldade mesmo, porque não tem time bobo, não tem time muito abaixo. Você vai pegar quem está lá embaixo contra o primeiro e vai ser jogão. Mas a nossa equipe está cresecendo. O que está pegando hoje é o fora de casa, que não estamos conseguindo pontuar”, disse, destacando a importância do jogo contra o Vasco, neste domngo, 27, às 16h, na Arena Fonte Nova.

“E quando não ganha fora, dentro tem que matar todos os jogos. A gente está nessa situação [a zona de rebaixamento] porque tomamos aquele último gol contra o São Paulo, no último minuto, em um belo chute do cara [o meia Shaylon]. Mas nossa equipe está tranquila, porque sabe da nossa qualidade", completou.

Sorteio da Sul-Americana

Com o fim da fase de grupos da Libertadores, a Conmebol anunciou nesta sexta os dois lados do sorteio das oitavas da Copa Sul-Americana, o qual acontece 4 de junho. O rival do Esquadrão, que está no pote 2, sairá entre um dos times que estão no pote 1: Vasco, Botafogo, Defensor, Peñarol, Santa Fe, Junior Barranquilla, Bolívar Nacional, Millonarios, Banfield, Jorge Wilstermann, Colón, Sport Huancayo, Temuco, Cerro e El Nacional.

