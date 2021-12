O gol marcado por Elton nos acréscimos do triunfo diante do CRB coroa o bom momento vivido pelo volante, depois de um início de ano traumático. O atleta sentiu um dor no púbis na primeira partida em 2019 pelo Esquadrão e só retornou ao time dois meses depois.

Lucas Cunha Volante Elton celebra gol salvador e boa fase no Bahia

“O começo do ano foi difícil. Depois voltei e tive uma sequência de boas atuações. É trabalhar forte e esperar o momento. Precisamos continuar nessa pegada que ainda temos muitos jogos pela frente”, disse Elton, em entrevista nesta quarta-feira, 10.

Mas Elton sabe que a sequência é intensa e já no domingo o Bahia tem outra decisão, na partida de ida da final do Baiano, contra o Bahia de Feira.

O volante tricolor afirmou que será bom atuar no Joia da Princesa e não no gramado sintético da Arena Cajueiro, mas que o time precisa ter cuidado com o Tremendão e também lembrar que depois da partida em Feira, a decisão será na Fonte.

“Não ser na grama sintética vai ajudar nossa equipe, porque eles estão mais acostumados. Mas independente disso será um grande jogo. Eles estão bem treinados e organizados, assim como nós. Estamos confiantes depois da classificação na Copa do Brasil e da troca do técnico. É saber que vamos decidir na nossa casa, tem o segundo jogo”.

Douglas treina

Apenas os jogadores que atuaram menos de 45 minutos na partida contra o CRB desceram nesta quarta para o treino no gramado do Fazendão, onde Roger comandou uma atividade com bola em campo reduzido. O volante Gregore, inclusive, participou do treino e continua no seu trabalho de recuperação para retornar.

Quem está mais perto de voltar é o goleiro Douglas, que também esteve no treino, fazendo uma atividade específica para os arqueiros. Já o atacante Élber, que saiu da partida contra o CRB com um incômodo na coxa, fez tratamento no departamento médico do clube.

