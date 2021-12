Volante do Palmeiras cogitou abandonar carreira após dispensa do Bahia

Provável titular no meio-campo do Palmeiras na partida desta terça-feira, 5, em duelo válido pelo primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores da América, o volante baiano Danilo, de 19 anos, natural de Salvador, passou por momentos difíceis antes de figurar no elenco profissional do alviverde paulista.

Cria das divisões de base do Bahia, o jogador, que foi dispensado do tricolor em 2015 após oito anos compondo o time de juniores do clube, chegou a cogitar abandonar a carreira após a decepção.

Segundo o primeiro treinador do atleta, Dego Freitas, dono de um projeto social no bairro de Fazenda Coutos III, em Salvador, Danilo não queria mais atuar como jogador depois de ter sido dispensado pelo Esquadrão.

"Ao mesmo tempo em que ele jogava no 'Deguinhos da Bola', ele atuava no Bahia. Só que, em 2015, o Danilo foi mandado embora do Bahia. Ele ficou sem clube treinando com a gente e queria desistir de jogar bola. Foi minha tristeza", declarou ao canal ESPN.

Com 24 jogos na temporada, Danilo foi promovido ao time profissional do Verdão no início de 2020, pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, comandante do time na época.

Antes de chegar ao time do Palestra Itália, Danilo foi destaque no time do Cajazeiras, vice-campeão baiano da segunda divisão, em 2018, e chegou ao Palmeiras para compor a equipe sub-17, no ano seguinte.

adblock ativo