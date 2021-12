Volante do Bahia tem proposta do Santa Cruz e deve sair

Cotado para encabeçar a lista de jogadores dispensados pelo Bahia - relação que será anunciada na tarde desta quinta-feira, 7 -, o volante Danilo Pires deve ir para o Santa Cruz. O empresário do atleta, Fábio Brito, que já havia demonstrado a insatisfação do mesmo em permanecer no Fazendão em matéria de A TARDE, confirmou que recebeu uma proposta do clube pernambucano e que abriu negociação para que o tricolor o libere.

Segundo Britto, Danilo está insatisfeito no Esquadrão por atuar fora da sua posição de origem, que é segundo volante. Nas últimas partidas, ele tem atuado, tanto sob o comando de Guto Ferreira como nos tempos em que Doriva era o técnico, como um ponta direita.

Uma fonte ligada ao Bahia já havia confirmado ter recebido uma consulta do Santa Cruz pelo jogador, que atuou pelo tricolor pernambucano em 2014, na campanha da Série B, quando se destacou nacionalmente. Existe também a possibilidade da Cobra Coral levar o atacante Thiago Ribeiro, que está emprestado ao Esquadrão pelo Santos até o final deste ano.

Além de Danilo e Thiago Ribeiro, o lateral direito Hayner deve deixar o Fazendão na lista de dispensas que será anunciada logo mais. O atleta, que foi expulso após dar uma cotovelada num atleta do Vila Nova, na derrota da última terça-feira, 5, deve sair por empréstimo.

adblock ativo