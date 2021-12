Volante do Bahia promete tentar 'vingar' derrota do último Ba-Vi

O Ba-Vi deste domingo, 1º, pelo Campeonato Baiano, não será disputado com as equipes principais de Bahia e Vitória, mas com os times de transição. Entretanto, se engana quem pensa que, devido a isso, o clássico não contará com a tradicional rivalidade do confronto.

Titular do Bahia durante todas as cinco rodadas do torneio, o volante Edson fez questão de reforçar o espírito do duelo e prometeu tentar 'vingar' a derrota da equipe principal do Tricolor no primeiro clássico do ano, disputado no início de fevereiro.

"Independentemente se é Nordeste, Baiano, equipe principal ou de transição, a gente está defendendo as cores do Bahia e vamos procurar dar alegria ao torcedor. Em se tratando de Ba-Vi, a gente procura sim vingar, mas vamos trabalhar firme para que a gente consiga", disse em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 28, no CT Evaristo de Macedo.

Curiosamente, o volante que chegou ao Bahia no ano passado teve uma breve passagem pelo divisão de base do Vitória em 2017. Edson espera que o tempo no Rubro-Negro sirva para que ele consiga aplicar a lei do ex (fazer gol na equipe em que já atuou) e balançar as redes pela primeira vez no Baianão.

"Foi uma passagem rápida, no sub-20. Disputei três jogos em três campeonatos. Não joguei tanto. Foi uma oportunidade boa, porque foi a primeira vez que saí da minha cidade. No começo, foi meio difícil, mas acredito que hoje, no Bahia, espero defender bem. E quem sabe uma lei do ex?", brincou Edson.

O volante também comentou o período sem jogos da equipe comandada por Dado Cavalcanti, que entrou em campo pela última vez no dia 9 de fevereiro, quando venceu o Jacobina por 3 a 1. "Só treinar ajuda a consertar os erros dos outros jogos. Tem mais tempo para o treinador ver os detalhes que precisam melhorar. Esses dias sem jogar não tem só o lado ruim, tem o lado bom também. A gente espera, no domingo, aproveitar isso da melhor forma", afirmou.

Edson ainda completou sobre a partida. "Expectativa é a melhor possível. A gente está há 20 dias só treinando e com jogos-treinos. Voltar a jogar, e um Ba-Vi, a expectativa é voltar com o triunfo".

adblock ativo