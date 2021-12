Volante do Bahia pega 4 ônibus para ir e voltar do Fazendão

Única indicação dada por Feijão para a reportagem do ESPORTE CLUBE encontrar sua casa: "Fica na rua atrás da Brasilgás. Chegando lá, você pergunta 'cadê Feijão?'. Todo mundo sabe".

Orientação seguida à risca. E, por coincidência, o pedestre que deu a informação foi Macarrão, irmão gêmeo de Arroz. Assim como Feijão, 18 anos, volante que virou profissional do Bahia após participação destacada na Copa São Paulo deste ano, os dois são filhos de Dona Altamira e Seu Jurandir, com quem moram numa casa colada à mercearia da família em localidade conhecida como Brasilgás.

"Mas o nome do bairro é Campinas de Pirajá", corrige Dona Altamira, rapidamente repreendida por Feijão: "Nada! É Brasilgás e pronto". Independente do nome, o fato é que Feijão gosta de lá, onde sempre viveu e aprendeu a jogar bola na área em que a Rua São Francisco Xavier cresce um pouco e forma um largo.

Para lembrar os tempos de moleque e fazer umas fotos para a reportagem, ele juntou-se aos meninos que já brincavam no campinho improvisado e botou os pés descalços no asfalto.

Pouco para quem teve de ralar muito até hoje para continuar perseguindo o sonho de se tornar um jogador de sucesso. Feijão chegou a morar um tempo no alojamento da base com três colegas, mas preferiu voltar para casa. "Lá era muita resenha. Quase não dava pra dormir. E aqui eu fico ao lado da minha família, é melhor", justifica ele, que tem de pegar dois ônibus na ida e outros dois na volta para ir treinar. "É complicadinho, buzu sempre lotado. Só consigo ir sentado na volta. Mas eu não ligo muito, não".

Mais difícil era quando ele nem jogava no Bahia. Pela Escolinha Imperial, girava o Nordeste para disputar torneios, sempre financiado pela mãe, que vendia cerveja no ponto de ônibus e catava latinhas na rua para arrecadar fundos. E Feijão tinha que ajudar. "Uma vez fomos eu, ele e os dois irmãos pra um torneio em Aracaju, que durou 15 dias. Quando não estavam jogando, eles vendiam cerveja comigo. Foi um trabalhão, mas ganhamos um bom dinheiro", conta Dona Altamira, que adora uma história.

Cardápio de apelidos - Uma curiosa é sobre o apelido do volante tricolor. "A diretora da escola me chamou e disse que ia dar suspensão nele por causa dessa brincadeira de Feijão. Perguntou por que dei esse nome pra ele, mas não fui eu!", diverte-se ela, que não gostava, mas teve de se acostumar com as alcunhas dos rebentos. O de Feijão veio primeiro, por ele se parecer com um ex-colega da base tricolor que tinha o mesmo nome de guerra. Os irmãos vieram como acompanhamento.

Apesar de sempre carregar um sorriso no rosto e curtir as resenhas com os amigos que torcem para o rival - "abusei demais os rubro-negros no jogo contra o Ceará" -, Feijão reconhece que sua 'casa' não é o lugar ideal para se morar. "Aqui tinha muito tráfico, tiroteio direito. Uma época os meninos nem saíam pra rua. Agora, diminuiu, mas meu sonho é jogar muito no Bahia e ter condição de arrumar um canto num lugar melhor pra mim e pra minha família", suspira. Desde já, seu pai, Jurandir, avisa: "Se quiser, ele se muda e faço umas visitas às vezes, mas não saio daqui. Vou largar meu ouro?".

