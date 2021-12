Volante do Bahia passará por cirurgia e pode ficar até 2 meses fora

O Bahia poderá perder uma peça importante até o restante desta temporada. Sem atuar em decorrência de uma lesão no joelho, o volante Elton precisará passar por um procedimento cirúrgico e desfalca o Esquadrão por, aproximadamente, dois meses. A informação foi confirmada em coletiva realizada nesta terça-feira, 17, pelo coordenador médico do clube Luiz Sapucaia.

“O atleta tem uma condropatia, desgaste da cartilagem, muito comum em atletas. A gente não conseguiu evoluir com tratamento conservador, passamos quase seis meses. Optamos então pela conduta cirúrgica. Em 45 dias, ele deve estar de volta. Vamos fazer uma conta de, no campo, entre 60 e 65 dias”, relatou.

Para Sapucaia, a possibilidade de atuação nesta temporada dependeria de uma excelente recuperação por parte do atleta que já se encontra parado desde julho, em partida válida pelas quartas de finais da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Mesmo assim, o retorno ocorreria apenas nas rodadas finais do Brasileirão.

Ernando e Rogério

Além do volante, o médico do Tricolor ainda comentou sobre as situações do zagueiro Ernando e do atacante Rogério, que também passaram por cirurgia recentemente.

“Ernando tem um resultado excelente. Como a gente tinha previsto, tem uma resposta de retorno à atividade muito melhor. Tem bom preparo físico, atleta jovem, isso também corrobora na melhora”, avaliou.

Já a situação do atacante, apesar de positiva, requer ainda um tempo de preparação para ser considerada apta ao retorno. “Rogério na mesma forma. Foi operado, fez uma cirurgia artroscópica, já está treinando, mais uns 10 ou 12 dias deve estar à disposição do treinador”, concluiu.

