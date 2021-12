Volante do Bahia mostra otimismo em sequência fora de casa

Sem conseguir vencer fora de casa pelo Brasileirão, o Bahia terá uma sequência de mais duas partidas longe de Salvador. Por competições diferentes, o adversário do Esquadrão será um outro Tricolor, o paulista. Por isso, o volante Douglas Augusto se mostrou otimista, na tarde desta terça-feira, 14, para os confrontos do Esquadrão longe da sua torcida.

"A equipe do São Paulo é uma grande equipe, mas nós temos toda a possibilidade de vencer na casa deles. Se deus quiser, vamos conseguir esse triunfo no Brasileirão e na Copa do Brasil e garantirmos a classificação dentro de casa", garantiu.

Logo de cara, o Tricolor baiano terá a difícil tarefa de atuar em um horário pouco convencional. A partida diante do São Paulo, no Morumbi, válida pela quarta rodada, no domingo, 19, ocorrerá às 11h. Douglas Augusto se posicionou contrário aos jogos pela manhã, mas garantiu que não vê problema em relação à mudança de horário.

"O horário de 11h acho que nenhum jogador gosta, mas faz parte. É um obstáculo, porque não estamos acostumados. No entanto, esperamos fazer um bom jogo. A diferença é dormir um pouco mais cedo. Como os jogos normalmente terminam mais tarde, a gente acaba dormindo bem depois".

Nos próximos 10 dias, o Esquadrão enfrentará o Tricolor Paulista. Serão três duelos seguidos, sendo duas pela Copa do Brasil. Segundo Douglas, a única vantagem é que o Bahia terá tempo para se adaptar ao adversário. "A vantagem é que vamos conhecer o time deles e eles também irão conhecer a gente. Como eu falei, queremos chegar lá, fazer um grande jogo e sair com o triunfo", afirmou Douglas Augusto.

Para a próxima partida, a possibilidade é do retorno de uma das principais peças ofensivas do clube na temporada. Com lesão no coxa desde o triunfo contra o Avaí, na terceira rodada, Arthur Caike poderá ser presença no time de Roger Machado para a partida do fim de semana.

"Arthur Caike é um grande jogador, que todos nós conhecemos dentro de campo. Tem jogadores que podem suprir a posição dele, mas, se ele voltar, esse retorno será muito bom para todos nós", garantiu o volante.

Neste início de competição, um dos assuntos mais ventilados pela imprensa e torcedores, tem sido a dificuldade de o Esquadrão triunfar longe da Arena Fonte Nova. No entanto, Douglas discorda que o desempenho do time tenha sido baixo do esperado fora de casa.

"Se você olhar bem, contra o Botafogo, nossa equipe fez um grande jogo lá no Engenhão. Contra o Athletico também. No segundo tempo, comandamos a partida. O que está faltando é sabermos segurar o resultado que a gente faz", analisou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

