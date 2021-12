Volante do Bahia deve ser emprestado a clube catarinense

Herói do título baiano de 2012, quando fez o gol decisivo para o Bahia, o volante Diones deve ser emprestado ao Chapecoense até o final do ano. A negociação foi confirmada pela assessoria do clube.

A diretoria do Esquadrão deve arcar com metade do salário do atleta. A outra seria paga pelo time catarinense.

O volante, que está fora dos planos do técnico Marquinhos Santos para este ano, não se reapresentou com o elenco nesta segunda-feira, 6, no Fazendão. Além dele, Souza, Potita, Neto, Kléberson e Fabrício Lusa também não compareceram no CT tricolor.

Os jogadores têm contrato com o tricolor, mas não devem ser utilizados ao longo da temporada e serão emprestados. Eles retornarão aos trabalhos apenas na próxima segunda, 13.

Diones chegou ao Bahia para o Brasileirão de 2011, depois de chamar a atenção na conquista do título baiano pelo Bahia de Feira de Santana, no primeiro semestre. No Esquadrão, o jogador se consolidou como peça importante do meio-campo até o Campeonato Brasileiro de 2013, quando perdeu espaço na equipe principal.

