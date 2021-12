Volante desfalca o Bahia contra o Ceará; zagueiros são dúvida

O técnico Enderson Moreira já tem um desfalque certo para partida atrasada da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, entre Bahia e Ceará, que será disputada nesta quarta-feira, 29, às 19h30, no estádio Presidente Vargas.

O volante Élton recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Santos no último final de semana, está suspenso e não poderá enfrentar o Vozão.

Além do meio campista, o comandante pode ter mais duas ausências no sistema defensivo. O zagueiro Tiago, com lesão na posterior da coxa, e o reserva Grolli, com um problema no adutor da coxa, saíram contundidos do confronto com o Peixe e são dúvida para o duelo nordestino. A dupla realizará exames nesta segunda, 27, para avaliar os graus das lesões e tempo de recuperação.

Por outro lado, Enderson contará com os retornos de Lucas Fonseca, Bruno e Gilberto para encarar o time cearense. Os três jogadores foram poupados da última rodada do Brasileirão e vão estar em campo em Fortaleza, em um jogo de seis pontos, já que as duas equipes brigam contra o rebaixamento.

Com 22 pontos conquistados, o Bahia é o atual 15º colocado na competição nacional. Já o Ceará tem 17 pontos e está na 19ª posição.

adblock ativo