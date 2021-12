Volante da Chapecoense está perto do Fazendão

Após conseguir o acesso à Série A pela Chapecoense, o volante Diego Felipe, de 24 anos, deve pintar no tricolor para a próxima temporada

"A proposta do Bahia me agradou muito e temos um pré-acerto", disse o jogador ao site Bahia Notícias.

A diretoria do Esquadrão confirma que o jogador interessa, mas afirma que a negociação ainda não está 100% concluída.

Rafinha espera

A especulação já circula há cerca de duas semanas, mas ainda não esfriou. A pauta é a possível troca entre Flamengo e Bahia, que mandaria, por empréstimo de um ano, o volante Feijão para o Rio. Em contrapartida, o Fla enviaria para jogar até o fim de 2014 no tricolor os meia-atacantes Rafinha, da base rubro-negra, e Gabriel, revelado no Esquadrão.

Em postagem no Twitter, Gabriel deixou transparecer que prefere ficar no Flamengo, onde espera ter mais chances na próxima temporada. Feijão também já deu declarações nas quais mostrou seu desejo de permanecer no Bahia.

No entanto, a vinda de Rafinha, em princípio, não seria problema. Empresário do jogador, Vantuil Gonçalves confirmou que foi procurado pela cúpula tricolor.

"Gosto muito do pessoal novo da direção do Bahia, que é um clube grande, mas só poderemos tratar do contrato quando Bahia e Flamengo acertarem as bases da negociação. Só estamos esperando isso", disse o agente, que informou: "Meu cliente está de férias e ainda não sabe de nada".

