Volante da base quer mostrar personalidade no profissional

O técnico Marquinhos Santos deve promover algumas mudanças no time do Bahia para a partida desta quarta-feira, 22, às 21h15, contra o Santa Cruz na Fonte Nova, pela segunda rodada da 1ª fase da Copa do Nordeste.

Com isso, alguns jogadores da base vão ganhar chances de mostrar seu potencial do time principal. Quem pode aparecer no jogo desta quarta é o volante Anderson Melo.

Promovido do time de juniores no ano passado, o volante de 20 anos não teme a possibilidade de estrear num clássico regional. "Não digo que estou pressionado, mas é uma responsabilidade grande vestir a camisa do Bahia. Tenho uma personalidade e quero demonstrar isso no profissional", diz.

O garoto comemora a oportunidade de jogar na Fonte Nova. "Joguei aqui pela Copa Governador do Estado e pelo time sub-20. Mas casa cheia, no profissional, ainda não. Tomara que amanhã [quarta], seja a primeira de muitas", disse.

Sobre suas características, Anderson diz ter uma função mais de criação do que ser um jogador de marcação: "Sou um segundo volante, um meia que gosta de jogar de frente para o jogo, mas também sei ajudar na marcação".

