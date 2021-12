Volante acerta com time alagoano e deixa o Bahia

O volante Nilton não é mais jogador do Bahia. Nesta terça-feira, 7, o experiente atleta de 32 anos entrou em acordo amigável com a diretoria do Tricolor e rescindiu seu contrato que ia até o fim desta temporada.

Agora, Nilton seguirá sua carreira no CSA, de Alagoas, onde é aguardado em Maceió para assinar novo vínculo com o clube alagoano e disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Pelo Esquadrão, o volante atuou em 28 partidas, marcou dois gols e conquistou dois títulos de campeão baiano (2018/2019). Revelado pelo Corinthians, o jogador também acumula passagens por Cruzeiro, Vasco, Internacional e Vissel Kobe-JAP.

