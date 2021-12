Vítor será o 12º lateral escalado por Soares em 2015

Não é preciso assistir a muitos jogos do Bahia para perceber que o principal ponto fraco do time está nas laterais. Na derrota por 3 a 1 para o Santa Cruz na terça-feira, 28, pela Série B, por exemplo, o primeiro e o terceiro gols sofridos saíram em falhas do lateral esquerdo Marlon.

Mas esse não é um problema novo, vem desde o início da temporada. E não foram poucas as tentativas do técnico Sérgio Soares para corrigir a carência. Prova disso é o número de jogadores testados na posição ao longo deste ano: 11, um time inteiro de laterais.

Contra o ABC, nesta sexta, 31, às 21h30, em Natal, o Bahia terá seu 12º lateral lançado no time. Será Vítor, formado nas suas categorias de base. O canhoto de 21 anos fará sua estreia como profissional na vaga de Marlon, liberado pelo clube para acompanhar o velório de uma avó, que faleceu na terça em Belém.

Vítor foi um dos destaques da Copa do Brasil Sub-20 do ano passado, quando o Tricolor chegou à semifinal. Depois daquela campanha, sofreu uma lesão no joelho direito e precisou passar por uma cirurgia, o que atrapalhou sua ascensão ao elenco profissional nesta temporada.

Ele voltou à atividade em maio, incorporado ao time principal. Vem treinando bem desde o início da Série B e chegou a jogar no Brasileiro Sub-20.

A projeção rápida do garoto, que nunca sequer sentou no banco de reservas do time profissional, se dá também pela falta de opções. Para fazer um trabalho físico à parte, Ávine não viajou. O volante Bruno Paulista retornou do Pan-Americano reclamando de dores num joelho e está no departamento médico. Já Carlos e Patric foram preteridos pelo técnico.

Um time inteiro

Sete atletas passaram pela lateral esquerda em 2015. Raul era a grande esperança após boa passagem pelo América-MG por empréstimo no ano passado, mas, após quatro atuações ruins, acabou negociado para voltar ao Coelho.

Promovidos no início do ano e meias de origem, Carlos e Patric disputaram a maior parte do Baiano e do Nordestão. O primeiro fez 11 jogos e nunca mais voltou; o outro continua no elenco e tem atuado mal. Sávio, ainda da base, fez uma única partida, contra o Nacional-AM, pela Copa do Brasil.

O Tricolor terminou o Estadual e o Nordestão com o volante Bruno Paulista improvisado na posição. Contratado para a Série B, Marlon atuou 13 vezes, mas não agradou. Ávine, que ficou três anos sem jogar devido a lesões, fez duas partidas até agora.

Na direita, o Bahia teve quatro jogadores: Railan começou como titular, mas lesionou o joelho esquerdo em fevereiro e não joga desde então. Com isso, Tony foi a única opção durante todo o primeiro semestre. Fez 33 jogos, mas perdeu espaço após falhas. O volante Yuri também chegou a ser improvisado.

Adriano Apodi, que se destacou no Vitória da Conquista, foi contratado para uma experiência e hoje é titular. Em breve, o Esquadrão terá um quinto atleta na função: contratado na semana passada, Cicinho, ex-Palmeiras, está se adaptando fisicamente para estrear. Seu primeiro jogo deve ser contra o Boa, dia 7.

