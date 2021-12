Vistos para jogadores do Bahia não serão problema para Florida Cup

O Bahia embarca no dia 9 de janeiro para os Estados Unidos, onde disputará a Florida Cup, e tem retorno previsto para o dia 16. O que era uma preocupação devido ao acordo de última hora para participar do torneio, os vistos para os jogadores escalados para a viagem estão regularizados ou em processo de regularização, informação confirmada pelo clube.

Os atletas e a comissão técnica do Bahia se reapresentam na próxima segunda-feira, dia 2. Nesta primeira semana de trabalho, que antecede a viagem, estão previstas baterias de exames médicos e também de avaliação do condicionamento dos atletas, além de uma série de treinamentos focados na parte de preparação física.

Nesta quarta, 29, não houve avanços a respeito de renovações de contrato com jogadores ou evolução nas movimentações do clube por contratações. Guto Ferreira revelou que desejaria iniciar 2017 com o plantel definido, mas disse que acha difícil que isso aconteça.

