Visita de ídolos do passado motiva Bahia em treino

O treino do Bahia realizado na tarde desta quinta-feira , 5, contou com a presença de ídolos do clube: Evaristo de Macedo e Beijoca. Eles prestigiaram a preparação do time para o jogo de despedida do Brasileirão, contra o Fluminense, no domingo, às 16h (horário local), na Arena Fonte Nova.

Com os portões fechados, Cristóvão Borges promoveu um coletivo tático no Fazendão. A surpresa na atividade foi a participação de três atletas da equipe juvenil (Lorival, Fernandes e Dênis), que treinaram com os profissionais.

Os jogadores Hélder, Lucas Fonseca e Wallyson, que estão se recuperando de lesões, não treinaram com bola. O elenco do Bahia volta a campo nesta sexta, 6, às 15h30, e, novamente, a imprensa não terá acesso ao treino. O elenco tricolor finaliza a preparação no sábado.

