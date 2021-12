Visando o G-4, Bahia pega o embalado Atlético-PR em Curitiba

A partida desta quarta-feira, 7, entre Atlético-PR e Bahia, às 21 horas, no estádio Durival de Brito (Curitiba), marca o encontro entre dois times que começaram o campeonato brasileiro considerados candidatos aos rebaixamento.

Entretanto, a boa campanha nas onze primeiras rodadas da competição já pode dar aos seus torcedores a esperança de uma grande campanha em 2013.

Técnicos - Sob o comando de Cristóvão Borges, o Bahia chega para a partida podendo terminar a rodada no G-4, zona de classificação para a Libertadores.

Ocupando a quinta posição na tabela, com 19 pontos, o Tricolor baiano está atrás apenas do Botafogo (23 pontos), Cruzeiro (21 ptos), Coritiba (20 ptos) e Internacional (19 ptos). Ou seja, a depender da combinação de resultados, o Esquadrão pode chegar até na segunda posição.

Já o Atlético-PR vive uma ótima fase após a chegada do técnico Vagner Mancini. O Furacão está invicto nas seis partidas com Mancini, conquistando quatro vitórias e dois empates (quatro jogos pela Série A e dois pela Copa do Brasil).

Do lado do Tricolor baiano, o principal desfalque é o atacante Fernandão, que não pode atuar por seu passe pertencer ao Atlético-PR. Seu substituto será Souza, que só marcou um gol em 2013, pelo campeonato do nordeste.

De lá para cá, Souza ficou um tempo afastado por lesão e perdeu a vaga na equipe titular, só entrando nas partidas no segundo tempo. O jogo em Curitiba será a oportunidade para o Caveirão mostrar que ainda tem espaço no elenco tricolor.

Nas outras posições, o Bahia deve ser o mesmo que ganhou com sobras do Flamengo por 3 a 0, com a permanência de Rafael Donato e Fahel entre os titulares. Antes titulares, o zagueiro Lucas Fonseca e o volante Feijão ficam como opções no banco de reservas.

Ex-tricolores - Alguns jogadores bem conhecidos do futebol baiano podem aparecer na partida. Os meias Elias e Zezinho não estão entre os titulares do Altético-PR, mas devem ficar no banco de reservas como opções ao técnico Vagner Mancini.

A única dúvida para a escalação do Furacão é no ataque. O reserva Ederson marcou gols importantes nos triunfos sobre o Atlético-MG e o Goiás e pode ganhar a vaga do titular Dellatorre.

Quem está confirmado é o experiente meia Paulo Baier, de 38 anos, sempre um perigo, especialmente nas cobranças de bola parada.

adblock ativo