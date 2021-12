Visando o Fluminense, reservas fazem trabalho técnico na reapresentação do Bahia

Após o satisfatório triunfo conquistado diante do Vasco, o Bahia já se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 8, para iniciar a preparação do confronto contra o Fluminense. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão e está marcada para domingo, 11, às 16h, no Maracanã.

No gramado do CT Evaristo de Macedo, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no jogo contra o Vasco fizeram apenas um regenerativo, com treino físico na academia do clube, tratamento na fisioterapia, banheira aquecida e gelo.

Os demais atletas foram para o campo da Cidade Tricolor e começaram exercitando a parte técnica, focando nos cruzamentos e finalizações. Em seguida, os auxiliares aplicaram um trabalho de posse de bola em campo reduzido. O único titular da atividade foi o goleiro Douglas Friendrich.

O lateral-direito Nino Paraíba e o meia Rodriguinho deram apenas voltas no campo. O primeiro se recupera de um incômodo na coxa, enquanto o segundo estava com dores no pé.

A equipe volta ao batente nesta sexta-feira, 9, para mais uma bateria de treinamentos antes de enfrentar o Tricolor carioca.

