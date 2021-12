Virgílio Elísio lidera enquete para a presidência do Bahia

O atual diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Virgílio Elísio, foi o mais votado entre os cinco nomes listados como possíveis candidatos a presidência do Bahia na enquete feita pelo site de A TARDE, em virtudes das nova eleição que devem ocorrer no Bahia nas próximas semanas.

Elísio recebeu 37% dos 3103 votos computados até esta quarta-feira, 14. Quem aparece em segundo lugar, com 29% dos votos, é Fernando Schmidt, ex-presidente do Bahia na década de 1970 e também ex-ministro interino do Trabalho e Emprego do governo Lula. Atualmente Schmidt é Secretário de Relações Institucionais do governador da Bahia, Jaques Wagner.

Em terceiro lugar está o radialista e dono da empresa de agenciamento de jogadores de futebol Antoniu's, Antônio Tillemont, que obteve 15% dos votos.

Apenas em quarto lugar aparece o presidente destituído do clube, Marcelo Guimarães Filho, com 8% dos votos. O último lugar entre os cinco nomes listados é o vereador de Salvador pelo PP, Euvaldo Jorge, que teve apenas 1% dos votos.

Dez por cento dos leitores que participaram da votação indicaram preferir 'outros' candidatos. Um nome que não está na enquete e foi citado nos comentários por leitores é o do empresário e engenheiro civil Rui Cordeiro.

Neste sábado, 17, acontecerá uma assembleia na Arena Fonte Nova que vai decidir os rumos da eleição no Bahia. A tendência é que a partir da definição do formato da eleição que outros candidaturas sejam lançadas. Até o momento, apenas Rui Cordeiro e Antônio Tillemont confirmaram que irão concorrer ao cargo.

Veja o resultado da enquete: "Numa futura eleição no Bahia, qual destes pré-candidatos é o seu preferido para ser o novo presidente do clube?"

adblock ativo