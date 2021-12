Vinícius pede Bahia 'ligado' para não ter surpresas no Uruguai

O elenco do Bahia já está em Montevidéu, onde encara o Atlético Cerro (URU), nesta quarta-feira, 8, às 21h45, pelo duelo de volta da 2ª fase da Copa Sul-Americana. O técnico Enderson Moreira vai poupar alguns atletas na partida, por causa da sequência de jogos que o Tricolor vem enfrentando, mas o volante Vinícius quer atuar e se coloca à disposição do comandante.

“Se o professor optar pelo Régis, estamos bem servidos. É um grupo e estamos mostrando a força nesses momentos. Se ele optar por mim, vou fazer o tratamento para estar à disposição do treinador”, disse o jogador.

Questionado sobre a postura da equipe diante do adversário sul-americano, o jogador destacou que o Bahia deve entrar em campo com bastante atenção desse o início do confronto para não ter surpresas e avançar de fase na competição. “Jogo decisivo, a gente sabe que tem a vantagem, mas a gente tem de lição também o que aconteceu contra o Vasco, pela Copa do Brasil. A gente não pode entrar desligado em momento algum. Da mesma maneira que a gente teve a competência de fazer o resultado lá, eles podem aqui. Que a gente possa entrar ligado quarta-feira e se Deus quiser sair com essa classificação inédita para o clube”, completou Vinícius.

Como venceu por 2 a 0 na partida de ida, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença que conseguirá a classificação à terceira fase da Copa Sul-Americana. O clube que avançar encara Nacional (PAR) ou Botafogo.

