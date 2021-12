Vinicius curte fase de 'artilheiro' do Bahia na temporada

Titularidade, gol e polêmica no Ba-Vi, reconhecimento da torcida e artilharia do time na temporada. Este ano tem sido bem agitado e favorável para o meia Vinicius, que após ser reserva na maioria dos jogos do ano passado, ganhou o status de indispensável na escalação do técnico Guto Ferreira nas primeiras partidas de 2018.

Até o momento, são seis gols (cinco pelo Baiano e um pela Nordestão) em nove jogos este ano, o que já é a sua terceira melhor marca em uma mesma temporada do meia de 26 anos.

Só é superada pelos onze gols, em 2016, por Atlético-PR e Náutico, e os dez gols em 2014, feitos por Esportivo, Anápolis e o Náutico.

Entrevistado desta quinta-feira, 8, no Fazendão Vinicius comentou sobre a sua melhor fase artilheira de sua carreira.

“Sou um jogador que treina bastante finalização. Estou muito feliz no Bahia. Sou muito agradecido porque, no ano passado, foi o clube que apostou em mim. Tive seis meses de muita cobrança, mas as coisas não rendiam da maneira que esperava. Agora, as coisas têm acontecido da melhor maneira possível. Fico feliz com esse momento e espero que dure até o fim do ano”.

No Baianão, Vinicius é o vice-artilheiro da competição com cinco gols, atrás apenas de Salatiel, da Juazeirense, que tem seis. Mas o meia afirma que buscar a artilharia do estadual não é prioridade. Tanto que Vinicius não faz questão nem mesmo de bater pênaltis.

“Penso sempre em ajudar o Bahia. Seja com gol, assistências e boas atuações. Em relação aos pênaltis, vou abrir uma coisa aqui. No Ba-Vi, disse para o Edigar Junio: ‘Edigar, quer bater?’. Mas ele disse que eu podia bater. Cobrei e fui feliz. É claro que no futebol o que você mais lembra é o gol. Se continuar fazendo, vou ficar feliz. Mas o mais importante é sempre o Bahia sair com o triunfo”.

Coincidentemente, ou não, Vinicius foi escolhido como entrevistado justamente no Dia internacional da Mulher, tema, de certa forma, relacionado a polêmica a qual Vinicius foi envolvido no Ba-Vi, por ter escrito em uma rede social antes do clássico que na partida seria “no Barralixo (sic) com as mães e as irmãs delas”.

Antes do início da coletiva, Vinicius desejou um feliz dia para as mulheres, “em especial para a minha mãe, minhas irmãs, minha namorada e toda a mulherada da torcida tricolor”.

Perguntado se a citação teria algo a ver com polêmica frase do Ba-Vi, o meia tergiversou e disse que, mais uma vez, se desculpava caso alguém tenha se sentido ofendido.

“Em momento algum quis ofender a família de alguém. Até porque tenho mãe, irmã, tenho essa consciência. Esse caso do Ba-Vi já é passado, peço desculpa se ofendi alguém. Tenho a consciência tranquila que não fiz isso por mal. Então, é só para desejar esse momento para as mulheres que são especiais para nós”.

No sábado, 10, com Vinicius como titular, o Bahia enfrenta o Náutico, às 16h, na Arena Pernambuco, pela Copa do Nordeste. O atleta diz que a partida será especial para ele, que teve duas passagens pelo Timbu, em 2014 e 2016.

“Será a primeira vez que jogo em Recife contra o Naútico, onde fui muito feliz. Sei que é complicado jogar lá. O time deles vem em uma boa fase, se classificou em primeiro no pernambucano”.

Nesta quinta, os atletas que jogaram menos de 45 minutos contra o Jequié fizeram um treinamento com Guto Ferreira. A novidade foi a participação do zagueiro Tiago, que recuperado de uma lesão, está liberado para jogar contra o Náutico.­

