Vinicius celebra bom início de ano e treinos antes do Ba-Vi

A folga de dez dias que o Bahia obteve sem jogos oficiais antes do Ba-Vi de domingo no Barradão tem sido muito importante para o técnico Guto Ferreira ter a chance de colocar a equipe com ‘tanque cheio’ em campo, além de também conseguir mais tempo para treinar seus comandados após um início irregular na temporada 2018.

A pausa tem sido muito comemorada pelos jogadores em suas coletivas, e não foi diferente nesta quarta-feira, 14, na fala do meia Vinicius. Mas, para o atleta, a parada foi ainda mais importante.

O jogador, que chegou ao Esquadrão em maio de 2017, tem a oportunidade de começar a temporada com o restante do elenco, jogando e treinando desde o início, o que não ocorreu no ano passado, quando acabou afastado do elenco do Atlético-PR, seu clube anterior, até acertar com o Tricolor baiano.

“Fiquei seis meses parado no ano passado. É muito tempo. Ainda não tinha uma boa forma física. Foi complicado. Para mim, está sendo importante começar do zero com todos. As coisas estão fluindo bem”.

Titularidade

Vinicius é um dos poucos atletas que iniciaram bem o ano pelo Bahia. Na atual temporada, após começar como reserva nas duas primeiras partidas, nas quais o Esquadrão perdeu, o atleta ganhou a titularidade no time de Guto nos jogos seguintes, só começando no banco no empate sem gols contra o Jacobina.

Além disso, o meia tem também sido mais efetivo no ataque. Na temporada passada, foram três gols em 29 jogos. Este ano, Vinicius já marcou duas vezes em sete atuações.

Para o jogador, apesar das críticas que o elenco vem recebendo, a tendência é de melhora após este período de treinos com Guto antes do Ba-Vi.

“A gente sabe como é futebol. Nosso último jogo foi 6 a 1. Teve uma evolução, sim. O período de treino está sendo muito bom, porque Guto está implantando ainda mais o seu método de trabalho. Hoje, toda a equipe sabe como o treinador gosta que a gente jogue. Tenho certeza que, a partir de agora, as coisas só tendem a evoluir”.

Nesta quarta, Guto comandou mais um treino no Fazendão. O técnico repetiu o time da goleada sobre o Conquista, com Douglas no gol, Nino, Tiago, Lucas e Mena na defesa, Gregore, Vinicius e Zé Rafael no meio, além do trio de ataque formado por Élber, Edigar Junio e Kayke.

