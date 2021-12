Vindo do Grêmio, Thaciano deve chegar nesta quarta para assinar com o Bahia

Mais de 3.100 quilômetros separam Porto Alegre de Salvador. De avião, são cerca de cinco horas para ir de uma capital a outra. Esse é o caminho que Thaciano deve fazer nesta quarta-feira, 31. O meia, que estava no Tricolor gaúcho, fechou acordo com o Tricolor baiano na terça, 30.

O A TARDE apurou com o empresário de Thaciano, Souza Gutemberg, que o atleta vem por empréstimo até dezembro de 2021, com opção de compra pelo Bahia ao final do vínculo. Os valores da negociação não foram revelados.

Outro gremista que interessa o Esquadrão de Aço é o volante Lucas Araújo, de 21 anos. O jovem se destacou em alguns jogos-treinos no ano passado e encantou a comissão técnica gaúcha, liderada por Renato Portaluppi. Neste ano, já esteve em campo seis vezes - sendo cinco pelo estadual e uma pela Libertadores. Marcou um gol.

Versátil, mas contestado

Thaciano, de 25 anos, foi como um 12º jogador para Renato Gaúcho na temporada passada. Segundo o jornalista Cesar Fabris, que cobre o Tricolor gaúcho pela Rádio Grenal, ele foi como um coringa para o técnico. “Ele é meia, mas aqui já jogou de volante, segundo atacante e ponta”, diz.

Em 44 partidas pelo Grêmio em 2020, foram quatro gols marcados. O atleta estava no Imortal desde 2018. Disputou 111 jogos e balançou as redes em 12 oportunidades.

A popularidade com a torcida não é das melhores, e foi o que levou o clube a liberá-lo para o Bahia. “Thaciano é um atleta de confiança de Renato. Por conta de atuações fracas no meio campo, o torcedor começou a pegar no pé dele”, revelou Cesar Fabris.

Já sobre o volante Lucas Araújo, o jornalista destacou que é uma das promessas do Grêmio. A ideia é que ele venha ao Bahia por empréstimo para ganhar uma maior sequência de jogos. Vale lembrar que, na posição de volante, o Esquadrão tem algumas opções. Após a venda de Gregore para o Inter Miami, dos Estados Unidos, Jonas e Matheus Galdezani foram contratados para o setor. Além disso, Patrick de Lucca, destaque do clube na temporada, subiu do time de transição, e Edson vem ganhando espaço.

Atualmente, o Bahia disputa o Campeonato Baiano com a equipe de transição. Com idade que atende a faixa etária, Lucas Araújo também pode ser uma opção para o técnico Cláudio Prates.

*Sob supervisão do editor interino Rafael Tiago Nunes

