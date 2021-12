Vinda de Gabriel e Rafinha deve ser decidida no fim do ano

A liberação do Flamengo, dono dos direitos federativos de Rafinha e Gabriel, deve ser, em parte, facilitada pelo interesse do clube carioca em ter por empréstimo o volante Feijão.

O que falta para o Bahia contratar por empréstimo de um ano os meias-atacantes é, principalmente, a anuência dos próprios atletas.

Segundo o vice-presidente do Bahia, Valton Pessoa, o interesse pela dupla é concreto, mas é preciso chegar a um acordo com os jogadores e seus empresários. A questão é que o contato do clube com eles ainda não ocorreu. Além disso, nem Gabriel nem Rafinha sabem detalhes sobre a negociação.

"Hoje, sou jogador do Flamengo. Estou de férias, tive um ano cansativo e não vou decidir nada agora. Mereco férias, né (risos)? Nem sei em que pé está a conversa do Bahia com o Flamengo", disse Gabriel, que curte o descanso em Fortaleza.

Segundo ele, apenas quando voltar para passar o Reveillon em Salvador, sua cidade natal, é que ele deve sentar para negociar com o Bahia.

Maikon Leite na mira; Escudero é descartado

O atacante Maikon Leite, 25 anos, ex-Santos e Palmeiras, e que disputou o Brasileiro pelo Náutico, estaria no alvo do Bahia. Nesta segunda-feira, 16, para discutir o negócio, seu empresário deve se reunir com o gestor de futebol do clube William, que está em São Paulo. Com relação a Escudero, oferecido por seu empresário, a contratação está descartada. O pedido salarial seria alto demais: R$ 300 mil mensais.

Já quanto a Gabriel e Rafinha, Valton Pessoa informa: "Não houve nenhuma aproximação entre Bahia e Flamengo nos últimos dias nem contato posterior com os empresários dos dois jogadores".

