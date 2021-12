Vídeos mostram show das torcidas no Ba-Vi; Veja!

O BaVi está acontecendo na Arena Fonte Nova, desde as 16h30 deste sábado, 3, e as torcidas fazem um show à parte. Vídeos feitos durante o jogo mostram a animação dos torcedores dos dois clubes baianos.

O primeiro foi feito logo no ínicio, pouco antes do gol do Bahia. Confira!

Torcida do @ecbahia é um show à parte na @itaipavaarenafn. Que início de jogo, amigos. Siga lá no @atarde pic.twitter.com/WAjqfopASr — vitor villar // (@vitorvillar) 3 outubro 2015

Já o segundo mostra a comemoração após o gol do Vitória. Confira!

Agora é a vez da torcida do @ECVitoria cantar!. Ba-Vi empatado em 1 a 1. @atarde pic.twitter.com/UiAUNH1BxB — vitor villar // (@vitorvillar) 3 outubro 2015

A torcida do Vitória vai à loucura com o segundo gol do time. Confira!

E a pequena, mas barulhenta galera do @ECVitoria canta mais alto na @itaipavaarenafn de novo! @atarde pic.twitter.com/yvj6u7LJ2X — vitor villar // (@vitorvillar) 3 outubro 2015

adblock ativo