Victor Rangel comemora chance na sua posição de origem

Desde que chegou ao Bahia, em agosto, Victor Rangel tem vivido uma nova experiência: em todos os clubes pelos quais passou anteriormente, havia atuado só como centroavante. Aqui, porém, tem jogado muito mais como um ponta.

Contra o Oeste, no sábado, em Barueri, o atacante finalmente terá uma chance na sua posição de origem, e como titular. Com a suspensão de Hernane pelo terceiro amarelo, ele será o dono da camisa 9.

Rangel admite que prefere jogar no centro do ataque: “Estou contente com a oportunidade de poder atuar na minha função de ofício, onde tenho preferência”, disse. “Mas o que quero mesmo é sempre atuar, ajudar meus companheiros, seja como extremo ou centralizado”, completou.

Numa das poucas partidas em que atuou na sua posição preferida, contra o Criciúma, há 20 dias, ele entrou no 2º tempo na vaga de Hernane e três minutos depois abriu o placar para o Esquadrão.

Rangel só havia jogado outra vez como centroavante no empate sem gols com o Náutico, fora de casa, há mais de um mês, mas não teve tanta chance de mostrar futebol. Entrou aos 33 minutos da etapa final, quando o Tricolor já havia perdido Moisés, expulso.

Nos outros nove jogos que fez pelo Bahia na Série B (um como titular), Rangel atuou como ponta. O técnico Guto Ferreira já argumentou que o atacante tem velocidade e força para marcar os adversários.

Segundo Rangel, a função ‘inédita’ foi fruto de um bate-papo. “Assim que cheguei, tive uma conversa com o Guto. Falei a ele que, pela minha característica de velocidade, poderia atuar tanto centralizado como extremo”, explicou.

Tinga sai na frente

Na briga para ver quem fica com a vaga de Moisés, machucado, o lateral direito Tinga saiu na frente no treino desta terça-feira, 18, mesmo improvisado na esquerda. Especialista na função, João Paulo Gomes ficou na equipe reserva durante a atividade tática.

