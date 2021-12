Victor Ramos foi inscrito de maneira irregular, diz Sant'Ana

O zagueiro Victor Ramos, do Vitória, pode ter sido inscrito de maneira irregular no Baiano. Segundo regulamento do torneio, um jogador que venha de fora do Brasil só poderia ser relacionado para o Estadual caso seu nome fosse publicado no BID da CBF até o dia 16 de março. O contrato do atleta, que pertence ao Monterrey (MEX), apareceu no BID no dia 18. Ele estreou no sábado, 26, no Barradão.

Neste domingo, 27, o presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, falou sobre o assunto em uma coletiva: "Na minha leitura é uma situação clara de que houve descumprimento do regulamento. Trata-se claramente de transferência internacional. No dia 26 de janeiro foi registrado o fim do empréstimo ao Palmeiras, e ele retornaria ao Monterrey. No dia 16, aparece o contrato em definitivo com os mexicanos, e no dia 18, com o Vitória", disse.

"Alguns clubes do interior já entraram em contato comigo. Por mais que a eventual eliminação do Vitória seja prejudicial ao Baiano e à Copa do Nordeste, a gente tem que defender as leis", completou o presidente.

Ainda que se sinta prejudicado pelo assunto, Sant'Ana disse que não vai procurar de imediato a Justiça: "Primeiro a própria procuradoria pode entrar, porque é um fato público. A gente vai aguardar também o Flamengo de Guanambi, time diretamente interessado. A gente vai aguardar a posição deles antes de eventualmente nos manifestar".

Para o Vitória, Victor estaria regular porque a transferência teria sido nacional - haja visto que o Monterrey não registrou, no México, o retorno do zagueiro, deixando seus documentos com o Palmeiras.

"Ele recebeu condições da CBF para ser inscrito. Não sei o porquê de tudo isso. A transferência foi nacional: ele não retornou ao México, então o registro dele nunca deixou o Brasil", disse o presidente rubro-negro, Raimundo Viana, em entrevista ao site Bahia Notícias.

A FBF tem o mesmo entendimento que o Vitória, segundo afirmou à reportagem, por telefone, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

