Vice-presidente alega que lesões e azar afetaram o Bahia

Contusões, saída de jogador e azar. Esses são os ingredientes elencados por Valton Pessoa, vice-presidente do Bahia, para o clube estar na 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O tricolor tem 87% de probabilidade de cair para a segunda divisão, de acordo com o site Chance de Gol.

"O objetivo era brigar pela parte de cima da tabela. Se pegar o elenco do Bahia e colocar no papel, não vai ver diferença para o elenco do Goiás, Criciúma. Não era para está nessa situação, mas alguns não renderam como esperávamos, se não tivesse tido contusões, saída de Rhayner e alguns problemas de azar", justificou ele, durante entrevista à rádio CBN.

O dirigente defende que o futebol é loteria para times com o orçamento reduzido, como o Bahia. Ele argumenta ainda que o clube tem um "time que teoricamente renderia em campo" e é superior ao elenco do ano passado, mas que algumas situações atrapalharam o desempenho no Campeonato Brasileiro.

"Não tem explicação técnica, de gestão. É bola na rede, azar, um conjunto de fatores que fazem com que o time não renda o que foi esperado", disse Pessoa, citando o suposto pênalti não marcado no jogo contra o Palmeiras no último domingo, quando o jogador alviverde segurou a bola com o braço, impedindo o ataque tricolor.

Apesar de acreditar em fatores externos influenciando o rendimento do tricolor, o dirigente minimiza a interferência da passagem de três diretores de futebol durante os 14 meses de gestão do presidente Fernando Schmidt.

"Não acredito que tenha resultado dentro de campo. Diretor é importante na formação do elenco? É, mas tenho certeza que isso não contribuiu (para situação do time). É loteria, tem coisas que independem de quem está dirigindo o clube. William não pode continuar, entrou um segundo (Ocimar Bolicenho), que não estava rendendo com os jogadores. Tentamos essa substituição (com Rodrigo Pastana, que deixou o time nesta terça, 4)".

O vice-presidente acha que o novo diretor de futebol Pablo Ramos e o novo gerente Lucas Magalhães devem contribuir com o time. Para ele, não era momento de procurar nomes fora da equipe, por isso a decisão de transferir pessoal de outras áreas. Além disso, ele destacou o bom relacionamento de Pablo e Lucas com os atletas, o que pode ajudar a manter um bom clima para tentar escapar do rebaixamento.

adblock ativo